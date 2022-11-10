غلق ميدان سفنكس لمدة شهر.. والمرور تكشف خريطة التحويلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي بميدان سفينكس لمدة شهر؛ لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين.

سيتم غلق الاتجاه المؤدى إلى شارع أحمد عرابى لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة وذلك لمدة شهر بداية من الساعة 1 صباحاً يوم الجمعة الموافق 11/11/2022 حتى صباح يوم السبت الموافق 10/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلات المرورية الآتية:

-حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب بإستكمال السير إتجاه شارع أحمد عرابى تقوم بإستكمال السير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو بإتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو ثم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.

- حركة المركبات القادمة من شارع النيل وترغب بالسير بشارع كورنيش النيل إتجاه ميدان الجلاء تقوم بالسير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو بإتجاه فتحة الدوران "المستحدثة" الكائنة أسفر كوبرى 15 مايو ثم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع كورنيش النيل.

الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.