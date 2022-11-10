الجيزة: إزالة منشأة متعدية على خط التنظيم بشارع المخزن بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة أعمال رصف وتطوير وتوسعة المحاور المرورية في إطار تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة محاور الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين والقضاء على أي تكدسات.

ورصدت المحافظة، أحد المنشآت المتعدية على خط التنظيم بتقاطع شارع المخزن مع شارع الراضي بنطاق حي العمرانية ويتسبب في إحداث إعاقة كبيرة للحركة المرورية وتنقل المواطنين بالمنطقة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي العمرانية بإزالة المنشأة المتعدية على خط التنظيم منذ سنوات واستكمال أعمال التطوير للطريق.

وكلف المحافظ، برفع كل مخلفات الهدم والرتش وتمهيد الشارع وفتحه أمام حركة سير المواطنين عقب الانتهاء من أعمال الإزالة بالكامل مع استكمال أعمال رفع كفاءة شارع المخزن ورصفه وتطويره.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بتنفيذ الإزالة للمنشأة غير المأهولة بالسكان وذلك لتحقيق خط التنظيم والسيولة المرورية بالمنطقة، خصوصا وأن الشارع ضمن متفرعات شارع ترعة الزمر.