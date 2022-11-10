سد النهضة| متى تعود توربينات توليد الكهرباء للعمل؟ خبير مائي يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، موعد عودة توربينات سد النهضة للعمل.

وقال شراقي في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "عندما وضعت إثيوبيا حجر الأساس لسد النهضة 2 أبريل 2011، أعلنت أنه سيتم تشغيل أول توربينين على مستوى منخفض (565م) بعد 44 شهر، أي نهاية 2014، واكتمال السد في 2017، ولأسباب عديدة فنية وسياسية واقتصادية تأخر تشغيل التوربينين حتى 20 فبراير الماضي، حيث تم الاحتفال بتوربين واحد فقط لعدم جاهزية الآخر الذي تم افتتاحه يوم توقف التخزين الثالث في 11 أغسطس الماضي، وسرعان ما توقف الاثنان عن العمل بعد أيام من عمل الثاني حتى اليوم، لأسباب قد تعود إلى شدة الفيضان وما يحمله من كميات كبيرة من الطمى وكتل صخرية ومخلفات نباتية من حشائش وأشجار وغيره".

وأضاف: "تعد مشكلة الإطماء أحد أهم المعوقات في إثيوبيا، حيث شدة انجراف التربة وهي الأولى عالميا فيه نتيجة الانحدارات الشديدة ونوعية الصخور البركانية البازلتية سريعة التحلل والتفتت، وشدة الأمطار وكثرة الفوالق والتشققات وارتفاع درجات الحرارة".

وتابع شراقي: "مع انتهاء موسم الفيضان الذي امتد عدة أسابيع ما زال التوربينان متوقفين، والمتوقع أن يعودا للعمل الأسابيع القادمة مع انتهاء موسم الفيضان، وفي حالة تجهيز خطوط لنقل الكهرباء المحدودة حاليا وتقدر 100 - 200 ميجاوات رغم أن قدرة التوربينين معاً هي 750 ميجاوات عند امتلاء البحيرة".