ننشر نتيجة مسابقة "كشاف المترجمين" لترجمة الإبداع القصصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلن المركز القومي للترجمة، نتيجة مسابقة كشاف المترجمين لترجمة الابداع القصصي.

وقالت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة: "لقد نجحت المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ المركز القومي للترجمة في البحث عن الكوادر المتميزة في مجال الترجمة على مستوى محافظات الجمهورية واكتشاف جيل جديد من المترجمين المبشرين لسد الفجوة في مجال الترجمة الأدبية".

وأضافت: بدأ ذلك بإطلاق المركز مبادرة "كشاف المترجمين" في 23 أبريل 2022، سيرا على نهج رفاعة الطهطاوي في اكتشاف النابهين المبشرين في الترجمة في محافظات مصر.

وأكملت: خُصصت الدورة الآولى من المبادرة لترجمة الإبداع القصصي حول العالم عن احدى عشرة لغة واستهدفت اكتشاف العناصر الشبابية المميزة في مجال الترجمة في جميع المحافظات المصرية لدعمها، عبر إعداد برامج تدريبية للفائزين في التصفيات النهائية للمشاركين في المبادرة وكذلك نشر الأعمال الفائزة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة ضمن سلسلة آفاق عالمية تحت عنوان "مختارات قصصية مترجمة من حول العالم.. بعيون شباب المترجمين" بالإضافة إلى منح مجموعة قيمة من إصدارات المركز القومي للترجمة وشهادات تكريم للفائزين.

وتقدم للمسابقة وفق البيان الرسمي الذي أعدته إدارة التدريب والجوائز بالمركز (149) متسابقًا من (15) محافظة مصرية، منهم (138) مطابقًا لشروط التقدم، وجرى تحكيم الأعمال المشاركة على يد نخبة متميزة من المترجمين من أساتذة الجامعات المصرية، على مدار ثلاثة أشهر، وفاز في التصفيات سبعة فائزين في اللغة الإنجليزية، وثلاثة في اللغة الأردية، وخمسة في اللغة الإسبانية، وفائز واحد في اللغة الألمانية، وثلاثة في اللغة الإيطالية، وفائزة واحدة في اللغة التركية، وفائز واحد في اللغة السواحيلية، وثلاثة في اللغة الصينية، وفائزان في اللغة الفارسية، وفائزة واحدة في اللغة الفرنسية، وفائزة واحدة في اللغة الكورية"

وفيما يلي ننشر

‎أسماء الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين للابداع القصصي

اللغة الأردية :

‎ابتسام ياسر إبراهيم البنداري

‎ليسانس آداب، قسم لغات شرقية، شعبة اللغة الأردية

‎القاهرة

2 ‎دينا جمال سعد أحمد

‎ليسانس آداب، قسم لغات شرقية، شعبة اللغة الأردية

‎القليوبية

3 ‎رنا نبيل إبراهيم علي

‎ليسانس آداب، قسم لغات شرقية، شعبة اللغة الأردية

‎القاهرة

‎(2) اللغة الإسبانية:

‎سعفان عامر سعفان محمد

‎دكتوراه في اللغويات الاسبانية

‎الجيزة

2 علي إبراهيم أبو الفتوح أحمد

‎ماجستير الآدب المقارن

‎القاهرة

3 ‎محمد أحمد محيى محمد حسين

‎ليسانس آداب قسم الغة الإسبانية

‎الجيزة

4 محمد مسعد سعيد طنطاوي مهدي

‎ليسانس كلية الألسن، قسم اللغة الإسبانية

‎البحيرة

5 ندا محروس صابر علي

‎ليسانس كلية الألسن، قسم اللغة الإسبانية

‎الجيزة

‎(3) اللغة الألمانية:

‎دينا مصطفى محمد بحيري

‎ليسانس كلية الألسن، قسم اللغة الألمانية

‎القاهرة

‎(4) اللغة الإنجليزية:

1 بشرى أحمد مصطفى أنيس

‎ليسانس الألسن قسم اللغة إنجليزية

‎القاهرة

2 رنا مجدي مصطفى أبو حليمة

‎بكالوريس تجارة

‎القاهرة

3 مايكل نادر يعقوب جرجس يعقوب

‎ليسانس آداب إنجليزي

‎القاهرة

4 مصطفى البكري إبراهيم البكري

‎بكالوريس الطب والجراحة

‎المنصورة

5 مها محمد عبد اللطيف محمد

‎طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة، قسم اللغة الإنجليزية

‎القاهرة

6 مينا مجدي مبارك عبد الملاك

‎طالب بكلية الطب، جامعة القاهرة

‎قنا

7 نورهان فاروق محمد عبد الوهاب

‎بكالوريس هندسة ميكانيكا، جامعة الزقازيق

‎القاهرة

‎(5) اللغة الإيطالية:

‎شريف محمد عبد المقصود عبد المطلب

‎ماجستير في اللغة الإيطالية

‎القاهرة

2 نورهان مصطفى عبد الحميد علي

‎ليسانس آداب، قسم اللغة الإيطالية

‎القاهرة

3 ياسمين أحمد علي محمد

‎ليسانس آداب، قسم اللغة الإيطالية

‎القاهرة

‎(6) اللغة التركية:

‎عبير أحمد علي أحمد

‎ماجستير اللغة التركية وآدابها

‎الإسكندرية

‎(7) اللغة السواحيلية:

‎محمد يسري محمد موسى

‎باحث دكتوراه في الأدب المقارن بين اللغة السواحيلية والعربية

‎القاهرة

‎(8) اللغة الصينية:

‎أسماء مصطفى السيد عيطه

‎باحثة ماجستير في الترجمة عن اللغة الصينية

‎المنصورة

2 ‎إيريني حنا شكري حنا

‎دكتوراه في الأدب الصيني

‎الإسكندرية

3 ‎ريهام سمير سعيد إبراهيم

‎ليسانس ألسن، قسم اللغة الصينية

‎القليوبية

‎(9) اللغة الفارسية

‎إيمان مجدي حمدي عبد المنعم

‎ليسانس آداب، قسم اللغات الشرقية، شعبة اللغة الفارسية

‎الجيزة

2 حسن أيمن حسن حسين قاسم

‎طالب بكلية اللغات والترجمة

‎الإسكندرية

‎(10) اللغة الفرنسية:

‎ليلى أحمد السيد

‎ماجستير في العلوم السياسية

‎الإسكندرية

‎(11) اللغة الكورية:

‎رانيا عبد الله سيد عبد الكريم

‎ليسانس ألسن، قسم اللغة الكورية وآدابها

‎القاهرة