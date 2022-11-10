تعرف على موعد إجازة نصف العام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 منذ بداية العام الدراسي الجديد في شهر أكتوبر الماضي.

وجاء وفقًا لها موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023، والمدة المحددة لها كالتالي:

- تبلغ مدة إجازة نصف العام ما يقارب 15 يومًا،.

- تبدأ المدة المحددة عقب انتهاء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- تبدأ الإجازة الرسمية من يوم 28 يناير القادم وتنتهي 9 فبراير 2023.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من يوم 14 يناير لجميع المراحل الدراسية لتكون المدة الفعلية للفصل الدراسي الأول هي 98 يومًا، أي ما يعادل 17 أسبوعًا دراسيًا بعد حذف الإجازات، والعطلات الرسمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم في خطتها للعام الدراسي الجديد 2023 موعد بداية الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء إجازة نصف العام الجاري والذي يبدأ من 11 فبراير ويستمر حتى 8 يونيو القادم، ليقام بعدها امتحانات نهاية العام.

وتبدأ الإجازة الرسمية لنهاية العام الدراسي 2023 من يوم 11 يونيو لكافة المراحل التعليمية ابتدائي، إعدادي، ثانوي، وتنتهي في يوم 8 يوليو، لتُعلن الوزارة فيما