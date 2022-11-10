الجيزة: إغلاق المحور المركزي الموازي لتنفيذ مونوريل أكتوبر محطة (سيتي سكيب)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت محافظة الجيزة، إغلاق المحور الموازي أمام حركة المرور، تحديدًا من أمام سيلفر مول بالاتجاه القادم من ميدان أنور السادات اتجاه ميدان سيتي سكيب بطول ما يقرب 250 مترا وعرض 35 مترا، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 11/11/2022 حتى نهاية الأعمال.

يأتي ذلك في ضوء الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل موقع محطة (سيتي سكيب) بميدان سيتي سكيب بالمحور المركزي الموازى بمدينة أكتوبر ضمن مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر، لذا نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع جهاز مدينة 6 أكتوبر والشركة المنفذة للتحويلات المرورية بالآتي:

1- حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي القادمة من المنطقة الصناعية وميدان السادات وترغب بالسير اتجاه ميدان سكيب تقوم بالدخول يمينًا (قبل منطقة الغلق) بالشارع المجاور لسلفر مول.

2- يتم الدخول يسارًا بالشارع الكائن خلف سيتي سكيب وصولًا حتى شارع رقم (54)

3- يتم الدخول يمينًا بشارع رقم (54) واستكمال السير به حتى فتحة الدوران ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع رقم (54) وصولاً حتى ميدان سيتي سكيب وطريق المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

ويهيب جهاز مدينة ٦ اكتوبر بالسادة المواطنين الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الإزدحام