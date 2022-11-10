البيئة: تسجيل المغامر "علي عبده" رقما قياسيا يظهر للعالم جهود مصر لحماية البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن القيادة السياسية كانت حريصة على إشراك الشباب في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي ترأسه مصر، حاليا سواء من خلال فترة التحضير له أو خلال فعالياته؛ للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم ومشروعاتهم الرائدة التي ستساهم بشكل فعال في التصدي لهذا التحدي.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة البيئة اليوم المغامر المصري والناشط البيئي على عبده، بشرم الشيخ فور انتهاء مبادرته "رحلة إلى قمة المناخ cop27"، وهنأت وزيرة البيئة المغامر المصري بتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، حيث حطم المغامر رقمين قياسيين، الأول "أطول رحلة على دراجة كهربائية داخل دولة"، وذلك بعد قطع مسافة 9,759 كيلو خلال 22 يوما من انطلاق المبادرة، والثاني "أطول رحلة على دراجة كهربائية في التاريخ"، بطول 12,742 كم ألف خلال ٣٠ يوما، وهي نفس المسافة لقطر كوكب الأرض، في رسالة منه إلى كل دول العالم أن التغيرات المناخية تؤثر على الجميع، وأنه يجب علينا الاتحاد والعمل معًا.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بجهود المغامر على عبده في توجيه أنظار الشباب في مصر والعالم للقضايا البيئية ودعم قصايا تغير المناخ، ودعم حماية البيئة والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن تسجيل هذين الرقمين القياسيين يعطي رسالة للعالم أن مصر تبذل قصارى جهودها من أجل حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، وحرصها على دعم وإشراك الشباب في العمل البيئي وخاصة مواجهة تحدي تغير المناخ.

بدوره، أشار عبده إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، تعد فرصة ذهبية لعرض تجربة مبادرة "الرحلة إلى قمة المناخ COP 27" أمام العالم، خاصة مع مشاركة عدد كبير من النشطاء والسياسيين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفرصة لإرسال رسالة للعالم بأن وجود حملات ومبادرات توعوية بشكل مستمر للتعريف بهذه القضية الهامة، من الممكن أن تساهم بشكل كبير في خلق حالة من الوعي لدى المواطنين بقضية تغير المناخ وخطورتها، والمساهمة أيضًا في تغير عاداتهم وسلوكياتهم، من الإعتماد على النقل المستدام، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك وغيرها.