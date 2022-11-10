شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه المواطنين للإبلاغ عن الآثار السلبية للأدوية واللقاحات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية المواطنين بالإبلاغ عن الآثار السلبية أو العكسية للأدوية واللقاحات.

وقالت هيئة الدواء المصرية: قم بدورك.. بلغ عن الآثار العكسية​ واللقاحات هي أفضل الوسائل لحماية الأفراد من الأمراض المعدية ولكن يمكن أن تحدث آثار عكسية.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة الإبلاغ عن أي آثار عكسية للأدوية واللقاحات عن طريق:​الموقع الإلكتروني: www.edaegypt.gov.eg.​ والخط الساخن للهيئة برقم 15301.

وكان شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في اجتماع مبادرة الأسواق المستدامة وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27)، في اجتماع افتراضيا حضرة الدكتور تيدروس أدانهوم؛ مدير منظمة الصحة العالمية، وباتريشيا سكوتلاند؛ السكرتير العام لمنظمة الكومونلوث، والدكتور باسكال سوريوت؛ الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا والمدير التنفيذي لمجموعة العمل الخاصة بالنظم الصحية المستدامة للمبادرة.