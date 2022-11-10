6. جاري التعاقد مع شركة الديدي جروب لإنشاء وإدارة وتشغيل الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع ( بورسعيد – أبو قير ) بطول 250 كم .

5. جاري التعاقد مع شركة DB الألمانية لإدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع 15 سنة .

4. التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع 320 عربة مترو ( 40 قطار ) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية .

3. التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة .

2. التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة .

1. التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة .

القاهرة - سامية سيد - تدير مصر مشروعات الجر الكهربائى المنفذة والجارة تنفيذها من خلال شركات مصرية وأجنبية تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، ونوضح في النقاط التالية، كيف تدير مصر مشروعاتها في مجال الانفاق والجر الكهربائى الجديدة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدير مصر مشروعات الجر الكهربائى الجديدة؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية