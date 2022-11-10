شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدير مصر مشروعات الجر الكهربائى الجديدة؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تدير مصر مشروعات الجر الكهربائى المنفذة والجارة تنفيذها من خلال شركات مصرية وأجنبية تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، ونوضح في النقاط التالية، كيف تدير مصر مشروعاتها في مجال الانفاق والجر الكهربائى الجديدة؟
1. التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة .
2. التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة .
3. التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة .
4. التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع 320 عربة مترو ( 40 قطار ) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية .
5. جاري التعاقد مع شركة DB الألمانية لإدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع 15 سنة .
6. جاري التعاقد مع شركة الديدي جروب لإنشاء وإدارة وتشغيل الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع ( بورسعيد – أبو قير ) بطول 250 كم .