شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: مصر طرحت قضية الخسائر والأضرار البيئية أمام الدول الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بالدور المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد بشرم الشيخ حاليًا ناقلًا انطباعات الحاضرين عن جودة التنظيم والنقاشات وعدد الحضور غير المسبوق بالمقارنة بكافة نسخ المؤتمر.

وأضاف رئيس الأساقفة في بيان له اليوم من شرم الشيخ حيث يشارك ضمن وفود القيادات الدينية إن نسخة cop27 هذا العام طرحت قضية التمويل أو تعويضات الخسائر والأضرار التي طالبت الدول المتضررة بدفعها من قبل الدول الصناعية الكبرى التي تعتبر المصدر الأول للانبعاثات البيئية الخطيرة حيث تعاني منها دول نصف الكرة الجنوبى.

وأوضح رئيس الأساقفة إن مصر نجحت هذا العام في الضغط لأجل دفع تلك التعويضات بشكل مباشر وليس في شكل منح وهو الأمر الذي يشكل دفعة لدول نصف الكرة الجنوبي حيث تم طرحه على طاولة النقاشات من مصر لأول مرة مؤكدًا: نفتخر بالحدث الذي يؤكد على الإرث الحضاري للمصريين ودورهم في العالم المعاصر

وصلى رئيس الأساقفة لأجل استكمال فعاليات المؤتمر بالشكل الذي يحقق النفع لكافة دول العالم لاسيما مصر التي تمثل إفريقيا في هذا الصدد

واختتم: أصلي لبلادنا مصر أن تستكمل دورها القيادي في القارة الإفريقية مؤكدًا إن كافة الكنائس الأسقفية تصلي لأجل سلام ورخاء بلدنا مصر وتسأل الله نجاح المؤتمر.