أخبار مصر

رئيس القابضة لمصر للطيران يتفقد جناحى الشركة بالمنطقتين الزرقاء بـCOP27

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة لمصر للطيران يتفقد جناحى الشركة بالمنطقتين الزرقاء بـCOP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اليوم الخميس المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بجولة تفقدية لجناحي مصر للطيران بالمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء بالمؤتمر رافقه خلالها الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، حيث توجه زكريا بالشكر والتقدير لفريق عمل الشركة لجهودهم في الإعداد للحدث وظهورهم المشرف امام ضيوف المؤتمر والوفود المشاركة بالمؤتمر وحثهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الجهد خلال الفترة المتبقية لخروج المؤتمر بالصورة اللائقة وتلبية احتياجات المشاركين.

 

 

0e4d6320-de7c-446e-a0a8-22e0bf2244ba

 


929aba71-c80c-42ec-b0d8-931a0f63d4a3
 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا