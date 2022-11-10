6 طرق لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا بعد إلغاء التعاملات الورقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأت وزارة الكهرباء، الاعتماد على تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني تمهيدًا للاستغناء عن فواتير الكهرباء الورقية، لتوفير النفقات التي يتم صرفها على طباعة الإيصالات و فواتير الاستهلاك، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة وتوصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

ويمكن الدفع إلكترونيًّا من خلال وسائل عديدة كالمحافظ البنكية وأماكن التحصيل الإلكتروني والتي تمكنك من الدفع بالمنزل أو من خلال استخدام خاصية nfc لشحن عدادات الكهرباء من المنزل.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز طرق الدفع الإلكتروني والتي جاءت كالتالي:-

1- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر الرابط.

2- منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي "مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد ممكن، ضامن، البنك الزراعي" وعددها يصل إلى 60 ألف منفذ.

3- منافذ فوري وعددها أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

4- المحفظة البنكية وعددهم ١٢ وأبرزهم: "بنك مصر، بنك بلوم، بنك الاسكندرية، بنك كريدى أجريكول، بنكcib، بنك الاسكان والتعمير، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك أبو ظبى الإماراتى".

5- التطبيقات الذكية المتاحة على متجر جوجل، والمتوفرة لعملاء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

6- محافظ شركات المحمول وذلك من خلال التطبيق الخاص بكل شركة على متجر جوجل بلاي.