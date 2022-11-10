صندوق الإسكان يطرح مرحلة تكميلية من شقق سكن مصر في 7 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في طرح مرحلة تكميلية من شقق سكن مصر، وذلك للحاجزين السابقين في المرحلة الأولى من المشروع التي تم طرحها فبراير الماضي.

وأكد الصندوق، في بيان، أن الاطلاع على كراسة الشروط سيبدأ من اليوم 10 نوفمبر حتى يوم الأحد المقبل 14 نوفمبر، ويكون الحجز الإلكتروني لشقق سكن مصر يومي 15 و17 نوفمبر فقط.

وتتواجد شقق سكن مصر، في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - الشروق - ناصر غرب أسيوط - حدائق أكتوبر - مدينة المنيا الجديدة - مدينة القاهرة الجديدة).

أسعار شقق سكن مصر

- في مدينة أكتوبر الجديدة سجل سعر المتر 6425 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ 115 مترا 750 ألف جنيه، بجانب 37 ألفا وديعة الصيانة.

- في مدينة حدائق أكتوبر سجل سعر المتر 6530 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ 115 مترا 738 ألف جنيه، بجانب 36 ألفا وديعة الصيانة.

- في مدينة المنيا الجديدة سجل سعر المتر 4205 جنيهات، فيما سجلت الشقة الـ 115 مترا 507 آلاف جنيه، منهم 44 ألفا وديعة الصيانة.

- في مدينة القاهرة الجديدة سجل سعر المتر 7685 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ 115 مترا 883 ألف جنيه، منهم 44 ألفا وديعة الصيانة.

- في مدينة الشروق سجل سعر المتر 7230 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ 115 مترا 873 ألف جنيه، منهم 41 ألفا وديعة الصيانة.

- في مدينة العبور سجل سعر المتر 6285 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ 115 مترا 722 ألف جنيه، منهم 36 ألفا وديعة الصيانة.

- في مدينة ناصر غرب أسيوط، سجل سعر المتر 4110 آلاف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 115 متر 472 ألف جنيه، بجانب 23 ألفا وديعة الصيانة.