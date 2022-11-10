يُلقب بـ "عبد الباسط عبد الصمد" الصغير.. معلومات عن الطفل عمر علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تداول نشطاء خلال الساعات الماضية على نطاق واسع، صورة للطفل عمر علي، أثناء تقبيله يد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال اجتماع مجلس حكماء المسلمين بالعاصمة البحرينية "المنامة"، الجمعة الماضية.

وافتتح الطالب "عمر علي" فعاليات الاجتماع الـ 16 لمجلس حكماء المسلمين، الذي عقد بالبحرين، الجمعة الماضية، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وافتتح الطالب عمر علي، الطالب بالصف الرابع الابتدائي الأزهري، فعاليات الندوة التثقيفية المشتركة بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، والتي عقدت في الـ 12 من أكتوبر الماضي، ونالت تلاوته، التي حاكى فيها كبار قراء القرآن الكريم، استحسان وتشجيع الحضور، من علماء وقيادات الأزهر والقوات المسلحة.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن القارئ الصغير عمر علي:

- من مواليد مدينة نصر.

- يدرس في الصف الرابع الابتدائي بمنطقة القاهرة الأزهرية.

- صوته وتلاوته تشبه إلى حد كبير، الشيخ "عبد الباسط عبد الصمد" لذلك بلقب بـ "عبد الباسط" الصغير.

- أول ظهور له كان في احتفالية الأزهر والقوات المسلحة في 12 أكتوبر الماضي بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

- أنشد مؤخرا مع المنشدة الزهراء لايق.

- يعد من مواهب المكتب الفني والابتكار بقطاع المعاهد الأزهرية.