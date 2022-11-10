فريق بحثي من "علوم القاهرة" يفوز بالميدالية الفضية في أكبر مسابقة للهندسة الوراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

فاز فريق بحثي من طلاب قسم التقنية الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة، بالميدالية الفضية في أكبر مسابقة للهندسة الوراثية حول العالم وهي مسابقة IGEM والتي عقدت في مدينة باريس خلال الفترة من 26-28 أكتوبر 2022، حيث قدم الفريق مشروعًا لاستحداث علاج لمرض الزهايمر تم تصنيفه ضمن أفضل 10 مشاريع في مجال الأحياء التركيبية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورأحمدعبده الشريف عميد كلية العلوم، والدكتورة فاتن نور الدين منسق عام برنامج التقنية الحيوية بالكلية.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الفريق الفائز والذي ضم 24 من طلاب كلية العلوم، مثمنًا قدرتهم على المنافسة العالمية بجدارة، مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة من جهود لتخريج طلاب بمواصفات دولية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى فوز فريق كلية العلوم بالميدالية البرونزية مرتين عام 2015 وعام 2019، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم أبنائها من المبتكرين وتشجيعهم على المشاركة المتميزة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية، وتأهيلهم للفوز بمراكز متقدمة فيها وبما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات علي كافة المستويات ومختلف القضايا.

وتكون فريق كلية العلوم من 24 طالبا وطالبة هم: حسام حاتم عبد المغني، وسلمي يحي عبد المعين، ورنيم محمود إبراهيم، وأمنيه سعيد إسماعيل، وعمرو علي جوده، وأمنية علاء الدين عبد العظيم، وإسراء عبدالمجيد كمال، وأحمد ماهر علي، وأحمد سامح السيد، وإنجي خالد ثروت، وسلمى صبحي صادق، ويمنى ياسر مصطفى، ورضوى عبد الناصر أمين، ومصطفى منصور عبد المحسن، وجورج أشرف ونيس، وكاميليا محمد كمال، وكريستينا أشرف نبيه، ومصطفى أحمد زكي، وسلمي محسن سيد، ومحمد رمضان جدامي، وروان شكري عبد المجيد، وناجي عماد الدين محمد، وبسملة أحمد السيد، ومنة الله محمود محمد، ولينا محمد حمزة.

واستهدف طلاب كلية العلوم، من مشاركتهم استحداث علاج مسببات مرض الزهايمر والذي يعد من الأمراض المعُقدة في المخ ويؤدي إلى تلف في الخلايا العصبية وبالتالي تدمير جذري لأجزاء في المخ البشري، كما استهدف الفريق الطلابي المشارك تطوير آلية تعمل على إزالة البروتينات الضارة (tau-beta amyloid) بطريقة لا تؤثر على سلامة المخ البشري أو صحة الإنسان، حيث توصل الفريق البحثي إلى 4 طرق يمكن من خلالها إزالة تراكمات البروتين الضارة وبالتالي حل المشكلة جذريًا قبل تطور الأعراض بالإضافة إلى الاستعانة ببروتين يساعد في إعادة هيكلة الخلايا التالفة.

وتطابقت الحلول التي عمل عليها الفريق الطلابي مع شروط المسابقة والتي تتماشى مع الإطار القانوني لمصر في إنتاج الأدوية، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة ورفاهية المجتمع والذي تسعى إليه مصر في رؤيتها 2030، حيث أنه وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية يعاني من مرض الزهايمر أكثر من 38 مليون شخص على مستوى العالم وتزيد أعداد المصابين باستمرار بسبب عدم وجود علاج حيث تعمل الأدوية المتاحة حاليًا على تقليل الأعراض فقط.

جدير بالذكر أن مسابقة IGEM هي مسابقة دولية تشرف عليها مؤسسة دولية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف للنهوض بالبيولوجيا التركيبية وتعليم البيوتكنولوجي، وتقام سنويًا لطلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم، وشارك بها هذا العام 350 فريق من أكثر من 45 دولة مختلفة وضمت 7000 مشترك.