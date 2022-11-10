طلاب تايلاند يؤدون النشيد الوطني لمصر خلال حفل تخرجهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

احتفل طلاب وطالبات تايلاند، أمس، بحفل تخرجهم من جامعة الأزهر، بمركز المؤتمرات، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

واستقبل طلاب تايلاند، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ووفد الأزهر، بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، تقديرًا لدور مصر والأزهر في احتضانهم ورعايتهم، وذلك في لفتة طيبة تدل على رد الجميل، وحبًا في مصر أم الدنيا.

ومن جانبه، نقل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأعرب عن سعادته بوجوده في احتفالية التخرج، مبديا تقديره لجميع الحضور ودعواته لهم بالتوفيق والسداد، في حضور بوتابورن إيوتوكسان سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر للوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وأوضح الدكتور الضويني، أننا نلتقي اليوم للاحتفال بأهل العلم الذين سهروا وتعبوا في طلبه للارتقاء بأوطانهم، فإلى مثل هؤلاء الطلاب المخلصين نتطلع وبمثلهم نفخر، لافتًا إلى أن الأمم والأوطان لا تحيا إلا بمثل هؤلاء الفرسان، مذكرًا إياهم بالأمانة التي حمّلها لهم وطنهم بدوام السعي والرقي ببلادهم ودفعها نحو المستقبل و الأفضل.

وأشار إلى أن الأزهر يعتز باستقبال أبنائه الطلاب الوافدين من كل الدول في جامعته ومعاهده ويحرص على بذل قصارى جهده في تأهيلهم ليكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم، كما يحرص على إمدادهم بتعاليم الإسلام السمحة، معلنًا استعداد الأزهر الدائم لتقديم كافة الجهود الممكنة التي تخدم رسالة الإسلام، ومنها عقد الدورات التدريبية المتخصصة للطلاب في كافة العلوم لتحصينهم من الفكر المتطرف.

من جانبها، أكدت الدكتور نهلة الصعيدي، أن الأزهر يولى الوافدين اهتماما كبيرًا، ويعمل على تذليل ‏شتى العوائق ‏التي تواجههم حتى ينهلوا من المنهج الوسطي المعتدل، وينشطوا لنشر السلام ‏في شتى بقاع ‏الأرض، وخاصة طلاب تايلاند ومسلميها، فهم حقًا أنموذجًا مثاليًا وتطبيقًا عمليًا لطلاب العلم، آملة أن يعودوا إلى بلادهم ويقوموا بتطبيق ما تعلموه من الأزهر الشريف.

ويبلغ عدد الطلاب التايلانديين ‏الدارسين في الأزهر ٢٢٨٩طالبا، وخصص الأزهر لتايلاند هذا العام ١٦٠ منحة، فضلًا عن ‏أعضاء البعثة الأزهرية في تايلاند الذين وصل عددهم إلى ٢١ مبعوثا، يمارسون المهام الدعوية ونشر ‏تعاليم الإسلام في أنحائها، إضافة ‏إلى ما يقدمونه من دور فعال في تعليم الطلاب ‏والطالبات العلوم الشرعية واللغة ‏العربية، حتى إنهم يطلقون على المبعوث الأزهري ‏‏ب «صاحب اللغة» ويستفيد منه الجميع ‏من طلاب وطالبات ومعلمين، بل والمجتمع من ‏حوله من خلال المحاضرات والدروس ‏بالمساجد والفعاليات الدينية.‏