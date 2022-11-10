بأسلوب "المقاصة".. ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ثلاثة أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "المقاصة"، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته (مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه وذلك بالاشتراك مع كلٍ من ("نجل عمه" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية")، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك الثانى"، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي .

بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها، وأقروا بتواصلهم مع (أحد الأشخاص - مقيم خارج البلاد) يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المغتربين، والراغبين في تحويل أموال إلى ذويهم، وقيام المتهمين بإيداع المبالغ المالية بحساباتهم بالعملة الوطنية، والاستفادة من فارق السعر وعمولة التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاط الأخير غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.