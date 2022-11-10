بالأسماء.. قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشقاء "مواليد إسرائيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، عددًا من قرارات مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن 4 أشقاء من مواليد إسرائيل لحصولهم على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

وجاءت أسماء الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية كالتالي: أمير ناصر صموئيل ميخائيل - من مواليد إسرائيل بتاريخ 1998/12/3 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، بالإضافة إلى شقيقه باسـل ناصر صمـوئيل ميخـائيل من مواليد إسرائيل بتاريخ 1995/9/7 وذلك لتجنسه بجنسيــة أجنبيــة دون الحصول على إذن سابق.

وأسقطت مصر الجنسية عن عمـرو سـامح إبراهيـم مختـار من مواليد إسرائيل، وإبراهيـم سامح إبراهيم مختار لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

جاء ذلك في القرارات رقم: 78، و79، و80، و80 لسنة 2022.