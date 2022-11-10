شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب شكاوى المرأة يشارك بجناح فى قمة المناخ cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بجناح داخل المنطقة الخضراء green zone، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6-18 نوفمبر.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، إن جناح المكتب يضم مجموعة من محامى وأخصائيين نفسيين للمكتب يعملون كنقاط مساعدة داخل المنطقة الخضراء green zone لاستقبال شكاوى التعدي والتحرش وخاصة التحرش الجنسي للمشاركات بقمة المناخ - والمجرمة بالقانون المصري، والوارد منها نموذجاً بمدونة السلوك الخاصة بمنع التحرش، موضحة أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الشكاوى المستقبلة، واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للقانون المصري ومدونة السلوك الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ.

وأضافت رئيسة المجلس أن المكتب يستقبل الشكاوى عبر قنوات الإستقبال المختلفة سواء من خلال نقاط المساعدة الموجودة فى الجناح الخاص باستقبال الشكاوى بالمنطقة الخضراء، أو من خلال الخط الساخن (15115) الذى يعمل 24 ساعة يومياً أو عبر الواتساب على رقم " 01007525600 20+".

تجدر الإشارة إلى أن مكتب شكاوى المرأة هو الآلية الوطنية لتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة واحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة. ومن ثم ابلاغ السلطات العامة عن اية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

ويقدم المكتب المشورة النفسية والقانونية ضمن إختصاصات المكتب بشكل عام في 12 اختصاص وتصنيف خاص بشكاوى السيدات، ومنهم شكاوى العنف ضد المرأة.