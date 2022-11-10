شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مصر تفوز بالمركز الأول لجائزة الشباب العربى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدماً من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول فوز مصر بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي لعام 2022، والتي تم الإعلان عنها في شهر مايو 2022 من قِبل اللجنة الوطنية المصرية، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

وأشار التقرير إلى فوز الدكتور هالة أحمد الرشيدي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسبة جامعة القاهرة بالمركز الأول بجائزة الشباب العربي لعام 2022، والتي تبلغ قيمتها 5000 دولار عن دراسة بعنوان "خبرة المنظمات العربية المتخصصة في تعزيز العمل العربي المشترك : حدود الواقع والمأمول"، وفاز بجائزة المركز الثانى وقيمتها 3000 دولار د.قاضى خير الدين من الجزائر عن دراسة بعنوان "مستقبل العمل العربي المشترك 2030" كما فاز بجائزة المركز الثالث وقيمتها 2000 دولار د. خليل إسماعيل ماضي من فلسطين عن دراسة بعنوان "منظومة العمل العربى .. تحديد الأولويات حول التحول الرقمى والأمن السيبرانى وريادة الأعمال وتمكين الشباب".

وأوضح التقرير، أن فكرة الجائزة لهذا العام تقوم على الإسهام في تطوير العمل العربي المُشترك في ظل التحديات التي يواجهها الإقليم العربي، من خلال دراسات علمية لشباب الباحثين والمُتخصصين في الشئون العربية، عن طريق تقديم أفكار ورؤى جديدة تتماشى مع الظروف التي يمر بها الوطن العربي من أحداث، وما يُحيط به من مخاطر.

وأشار التقرير إلى أن محاور الجائزة لعام 2022 تمثلت في:

• تقييم بعض تجارب العمل العربي المُشترك علي مستوى جامعة الدول العربية، والمُنظمات المُختصة، أو المُنظمات العربية الإقليمية.

• وضع رؤى إستراتيجية؛ لتعزيز العمل العربي المُشترك.

• تحليل وتقييم السياسات العربية المُشتركة في مجالات التعليم، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.

• تحليل الرؤى الفكرية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية، وآليات العمل العربي المُشترك.

• نشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي مع الجهات المعنية بالعمل العربي المُشترك.

وأضاف التقرير أن شروط الجائزة لعام 2022 جاءت على النحو التالي:

* أن يكون المرشح مواطنًا عربيًا.

* ألا يكون قد تجاوز سن 40 عامًا وقت الإعلان.

* أن يُقدم ملخصًا للسيرة الذاتية.

*إقرار بصحة البيانات وملكيته الفكرية للعمل المُقدم.

*ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة.

* ألا يقل البحث عن 25 ألف كلمة، وأن يستوفي شروط البحث من حيث سلامة المنهج وتسلسل الأفكار، والرجوع إلى الأدبيات ذات الصلة، ودقة التوثيق، وتدرج الأشكال التوضيحية والرسوم البيانية، وتكون باللون الأبيض والأسود، وأن يشتمل على قائمة المصادر والمراجع، وأن تكون الجداول مرقمة ترقيمًا متسلسلاً وتكتب أسماؤها أعلاها.

* ألا يكون أطروحة علمية (ماجستير – دكتوراه) منشورة أو غير منشورة.

*إقرار خطي بأنه لم يسبق نشره كليًا أو جزئيًا، ورقيًا أو إلكترونيًا.

* إقرار خطي بعدم إرساله لأي جهة أخرى للنشر حتى إعلان أسماء الفائزين بالجائزة.