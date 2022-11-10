ضبط 142 قضية تموينية متنوعة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق محافظة بني سويف.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 142 قضية بمضبوطات بلغت (24.500 طن - 9220 عبوة - 760824 لتر).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.