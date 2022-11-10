الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 87 مشروعا بمحافظة بني سويف ضمن "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، انتهى من تنفيذ 87 مشروعا بمركزي (ببا – ناصر)، بمحافظة بني سويف، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ويضم المركزان 12 وحدة محلية بها 66 قرية (مركز ببا به 6 وحدات محلية تضم 46 قرية - مركز ناصر به 6 وحدات محلية تضم 20 قرية).

وأوضح وزير الإسكان، في بيان، الخميس، أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ 25 مركزا في 10 محافظات، وتضم أكثر من 740 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين ومجمعات خدمات زراعية وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب والكباري على المجاري المائية والمنشآت الصحية ونقاط الإسعاف ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعي ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة والطرق.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إنشاء 12 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدني - شهر عقاري - بريد - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعي - وحدة محلية - مجلس محلي)، ومركز تكنولوجي، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مجمعا خدميا وجار تنفيذ الباقي.

وأضاف اللواء محمود نصار: تم وجارٍ تنفيذ 12 مجمعا للخدمات الزراعية تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم وجارٍ إنشاء / إحلال وتجديد 8 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 20 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء وكافتريات ومنطقة ألعاب أطفال ومبنى أنشطة رياضية يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة).

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف تشمل أيضا إنشاء 35 وحدة / مركز صحي، طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم رفع كفاءة خفيف لـ 7 وحدات صحية للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين إضافة إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 6 نقاط إسعاف من إجمالي 10 نقاط يتم تنفيذها، و4 نقاط يتم تطويرها، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، بجانب مشروعات إنشاء/ إحلال وتجديد 31 كوبريا على المجاري المائية، وتطوير/ توسيع 7 كباري بالتنسيق مع المختصين من وزارة الري بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة وعدم تأثر المجاري المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها وتم الانتهاء من 29 كوبريا (24 إنشاء / إحلال وتجديد - 5 تطوير وتوسيع)، وجار تنفيذ الباقي.

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ 8 قرى، وجار العمل بباقي القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة بجانب أعمال إنشاء 4 وحدات اجتماعية ورفع كفاءة وحدتين وإنشاء 4 مراكز لتنمية الأسرة وإنشاء مركز تأهيل ضمن خدمات التضامن الاجتماعي.

وتم الانتهاء من رفع كفاءة وحدة اجتماعية، وجار تنفيذ باقي مشروعات التضامن الاجتماعي، إضافة إلى مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.