أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، بالتزامن مع استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة: يسود طقس معتدل غائم نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، مائل للحرارة مشمس على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن الطقس ليلا سيكون لطيفا إلى مائل للبرودة على كافة الأنحاء، فيما تنحصر فرص سقوط أمطار خفيفة على على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء والوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحر المتوسط، تشهد نشاطا معتدلا للرياح الشمالية الغربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين (1:1,5) متر، موضحة أن حالة البحر الأحمر، تشهد رياحا معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج به بين (1,5:1,75) متر، وذلك بسبب نشاط للرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 25، الصغرى 18

العاصمة الإدارية العظمى 25، الصغرى 17

الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 17

العلمين الجديدة العظمى 24، والصغرى 17

مطروح العظمى 23، الصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 29 ، الصغرى 20

الغردقة العظمى 27، الصغرى 19

أسيوط العظمى 26، الصغرى 13

سوهاج العظمى 26، الصغرى 13

قنا العظمى 27، الصغرى 13

الأقصر العظمى 28، الصغرى 16

أسوان العظمى 29، الصغرى 17