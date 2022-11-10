شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. اعرف نص اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الإدارية الداخلية للاتحادات الطلابية والصادرة بموجب القرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019، والمنشور فى الجريدة الرسمية مواعيد وإجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

ونصت المادة رقم 14 من القرار الوزارى على قواعد وإجراءات الانتخابات، حيث يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويا خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى، وتحدد السلطة المختصة المواعيد التفصيلية لإجراء الانتخابات قبل بدء إجراءتها بسبعة أيام على الأقل.

وأوضحت المادة 14 من اللائحة أنه يكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها بطلب كتابى على النموذج الذى تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة.

وشددت اللائحة على أنه يجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقا بها برنامجه الانتخابى فى المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكترونى المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق فى ممارسة كل أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.