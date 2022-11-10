شكرا لقرائتكم خبر عن 16 معلومة عن ضوابط تقييم صفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى، ضوابط تقييم صفوف النقل من السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام..

ـ التقييم يرتكز على 3 محاور هى "الاختبارات + درجات المواظبة والسلوك + المشروعات البحثية".

ـ بالنسبة للاختبارات تعتمد على اختبارات نهاية الفصلين الدراسيين إضافة إلى اختبارات الشهور.

ـ اختبارات الفصلين الدراسيين مخصص لها 80% من درجة كل فصل دراسى.

ـ اختبارات شهور بواقع امتحانين بكل ترم دراسى ومخصص لها 10% من إجمالى الدرجة لكل شهر وتعقد على مستوى المدرسة.

ـ تعقد اختبارات الفصلين الدراسيين على مستوى الإدارة.

ـ الاختبارات تنقسم فى الفصل الدراسى الواحد إلى 3 اختبارات.

ـ الأول ويستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية كل فصل دراسى.

ـ الاختبار الثانى: يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فـى الشهر الثـانى من بداية كل فصل دراسى، ويوضعان بمعرفة موجه المادة، وتحتسب الدرجة الأعلـى فقـط مـن نتيجـة الاختبارين : "الأول والثانى".

ـ اختبار نهاية الفصل الدراسى يكون فى نهايـة الفصل الدراسـى : (الأول ، والثانى)، ويستهدف قياس نواتج التعلم فى الفصل الدراسى بأكمله.

ـ يحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع درجات الاختبارين : (الأول أو الثانى - أيهمـا أعلى - واختبار نهاية الفصل الدراسى، وكون المجموع الكلى 100%.

ـ المواظبة مخصص لها 5% من إجمالى درجة كل مادة و5% للسلوك من درجة كل مادة.

ـ المشروعات البحثية مخصص لها 50 درجة لا تضاف للمجموع وتتم على مستوى المدرسة.

ـ تحدد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة.

ـ يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

ـ يقوم معلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى تمت الاستعانة بها والتحديات التى واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.

ـ تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسى يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول بأسبوعين والبحث الثانى قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين.