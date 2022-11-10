8 معلومات عن اقتراح بيع الرغيف السياحي بالمخابز البلدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
اقترحت شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، السماح للمخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم بطرح خبز حر بسعر التكلفة الفعلية وذلك لغير حاملي البطاقة التموينية أو الراغبين فى شراء خبز حر.
وينشر الخليج 365 8 معلومات عن الاقتراح الجديد والتي جاءت كالتالي:-
- الأقتراح تقدت به شعبة المخابز باتحاد الغرف إلى وزارة التموين.
- الوزارة تدرس الأقتراح الأن عبر لجنة شكلها الوزير وسيتم تطببيقه فى الشهر التالي في حال الموافقة عليه.
- سيتم إتاحة كارت ذكي ميزه بفئات (50-100-150 ) جنيه يستطيع المواطن شرائها من مكاتب البريد.
- 28 ألف مخبز بلدي ستستفيد من المنظومة.
- سيتم صرف الدقيق 72 للمخابز من المطاحن بالاتفاق مع التموين.
- سيتم استمرار صرف دقيق 88 للمخابز لاستخدامه فى انتاج الخبز البلدي.
- سيتم بيع الخبز البلدي المدعم بنفس سعره 5 قروش علي بطاقة التموين بواقع 5 أرغفه لكل مواطن يوميًا.
- سيتم بيع الرغيف 75 جرام ب1 جنيه وفق القرار الوزاري.