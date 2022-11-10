8 معلومات عن اقتراح بيع الرغيف السياحي بالمخابز البلدية

اقترحت شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، السماح للمخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم بطرح خبز حر بسعر التكلفة الفعلية وذلك لغير حاملي البطاقة التموينية أو الراغبين فى شراء خبز حر.

محمد يوسف

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