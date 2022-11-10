القوى العاملة تنظم مؤتمر توظيفي لتوفير أكثر من ألف وظيفة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، نظمت ملتقى توظيفي، يوفر أكثر من ألف فرصة عمل للشباب من الجنسين بمشاركة أكثر من 40 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص.

جاء ذلك برعاية حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وبحضور اللواء عصام إبراهيم محافظ أسيوط.

وانعقد الملتقى في مرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق، بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية بالمحافظة.

من جانبه، أكد علي مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أنه يوفر فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات، ومن سن 19 عام وحتى 55 عام، فضلًا عن توفير فرص التدريب المهني بمراكز التدريب التابعة للمديرية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تخصيص أماكن لاستقبال ذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة ولائقة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد الملتقى إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات للحصول على فرص العمل المتاحة التي يوفرها الملتقى والاختيار بين الشركات الموجودة، والذين أشادوا بتنظيم الملتقى والجهود التى تبذلها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

واطمأنت الوزارة على فرص العمل المقدمة من الشركات، وعلى الأجور ومراعاتها للحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة المصرية، مع توفير كافة الشروط والمزايا من تأمين اجتماعي وصحي للمتقدمين، ومقدمة الشكر والتقدير للشركات المشاركة في فعاليات الملتقى على تعاونهم المثمر مع الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.