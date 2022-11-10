شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية للطلاب حول مواجهة الشائعات 14 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق جامعة حلوان، يوم الاثنين المقبل، دورة تدريبية حول مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 14 و15 نوفمبر الجارى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكدت جامعة حلوان أن إطلاق تلك الدورة التدريبية يأتى فى إطار خطة الدولة نحو تنمية الوعى لدى الشباب بمخاطر الشائعات، حيث تنطلق أولى فعاليات البرنامج القومى لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا".

وتعقد الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس جامعه حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف كل من الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وهشام رفعت الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الادارة العامه لرعاية الشباب.

ويحصل الطالب الذى يجتاز الدورة التدريبية على شهادة معتمدة ويكون البرنامج التدريبى فرصة للانضمام إلى فرق تصدوا داخل الجامعات المصرية.

وتنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان10 دورات تدريبية مجانية لطلاب الجامعة، كأهم الفئات المستهدفة من هذا البرنامج، على أن تكون مدة الدورة يومان.