شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة الجديدة لسنة 2023/2022، التى سبق وأعلنت عنها الهيئة لتوريد زيت خام "30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد"، والتسليم خلال الفترة من 20 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023، حيث سيتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنه فى ضوء القرار الوزارى رقم 123 لسنة 2022 بالتزام الهيئة العامة للسلع التموينية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة السلعية المصرية وفقا للقوانين واللوائح المقررة فى هذا الشأن فإنه اعتبارا من أول نوفمبر 2022 يحظر على الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد مع الموردين، إلا إذا كانوا من المسجلين فى عضوية البورصة المصرية للسلع.

وناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية كل الموردين المتعاملين مع الهيئة بالتسجبل بعضوية البورصة المصرية للسلع، كما يشترط على الموردين الجدد أيضا التسجيل بعضوية البورصة المصرية للسلع، وسيتم اعتبار ذلك أحد اشتراطات التسجيل بسجل موردى الهيئة العامة للسلع التموينية.