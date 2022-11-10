شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة شباب من أجل العمل المناخي بقمة المناخ COP27 بحضور وزيرى الشباب والبيئة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ أولى جلسات الشباب بقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ اليوم الخميس، بهدف تعزيز الوعي البيئي بين الشباب ومكافحة تغييرات المناخية وإبراز دور الشباب في مواجهتها ، بحضور وزير الشباب داخل جناح المجتمع المدنى ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد .
ويشير نديم إلى أن الجلسة يحضرها وزراء ومحافظين ومسئولين من منظمات دولية وكذلك متخصصين فى التغير المناخي ، وممثلين لمؤسسات صناعية مصرية وعربية كبرى، لترجمة التوصيات لواقع عملى يخدم الصناعة من جانب، ويستخدم الطاقة النظيفة حفاظا على البيئة من جانب آخر .
وأشار منسق عام جلسة شباب من أجل العمل المناخي ، إلى أن الجلسة لها إستراتيجية واسعة تقدمها ضمن أهدافها ، ومنها توصيل صوت الشباب المصري وعرض أفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم فى منصات رسمية مسموعة ، رفع توصياتهم الاستراتيجية للرشكاء الاساسيين لإختيار المناسب منها فى صنع القرار ، وجذب الشباب من كافة المحافظات للمشاركة فى أعمال حماية البيئة ، تشجيع الشباب ليكون عنصرا هاما فى حماية المناخ .
وفى إطار ما تتضمنه الجلسة ذكر "نديم" أن الجلسة تتضمن ورش عمل تفاعلية للتعريف بقضايا التغير المناخي والمخاطر الناتجة عنه ، وكيفية الحد من آثاره ، مع شرح لكيفية تقليل البصمة الكربونية لكل شخص ، والقيام بجهود عملية بدءاً من الورشة نفسها ، مع الإعتماد على التكنولوجيا والألعاب ووسائل التواصل الجتماعي لدمج المزيد من الشباب في المبادرات الناشئة لحماية البيئة ، علاوة على تنظيم الفعاليات التي تجمع الشباب وأصحاب المصلحة الآخرين ، بدءا من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى شركات القطاع الخاص المعنية بقضايا المناخ ، من أجل إعطاء الشباب إحساسا بالمشاركة والمسؤولية في صنع القرار ، كما لا نغفل تقديم الدعم المادي والتقني ، وتشجيع الابتكار والحلول التكنولوجية للحد من المشكالت البيئية وتفعيلها وتعزيزها في المجتمع.