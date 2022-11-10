تحدى الظروف.. البابا تواضروس مشيدًا بمحمد صلاح: مثال للنجاح والمثابرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالنجم المصري محمد صلاح، في النجاح والمثابرة وتنمية الموهبة من الصغر، مهما كانت الظروف في البدايات.

وقال البابا تواضروس خلال عظته على هامش تكريم 120 من الأوائل في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، إن محمد صلاح كان في قرية صغيرة وبره لما لقيوه شاطر لقطوه ونموه، مشددًا على ضرورة تنمية المواهب.

ودعا البابا تواضروس، الطلاب للاستفادة من تجربة النجم المصري محمد صلاح، لتحقيق النجاح وتحدي الظروف، وعلى الجميع الاستفادة منها بشكل كبير.

واستشهد البابا تواضروس، بتصريح صادر عن أحد رؤساء أمريكا حينما قال: "كنا نعلم أن مصادر الثروة في بطون الأرض إلا أننا اكتشفنا أنها موجود في فصول الدراسة"، موضحًا أن تنمية الأبناء هم ثروة كل شخص ودليل نجاح أي دولة".

حذر البابا تواضروس، من مقارنة أولادنا بغيرهم والعمل المستمر على تشجيعهم وتحفيزهم وضرورة التشجيع الدائم للأبناء، خاصة فيما يحبونه ويختارونه، مؤكدًا أن المستحيل يتحقق من التشجيع، لافتًا أن الغرب لا يشجعون أبناءهم على تحقيق النجاح فقط وإنما على المغامرة.