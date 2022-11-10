‫وزير الرى يشارك فى جلسة "تحسين الحياة المجتمعية.. التحديات والفرص لتحقيق الاستدامة والنمو"

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "تحسين الحياة المجتمعية .. التحديات والفرص لتحقيق الاستدامة والنمو"، والمنعقدة ضمن مؤتمر المناخ COP27.

وأشار سويلم فى كلمته إلى أن كافة المشروعات والسياسات التى تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المجتمع وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح وزير الرى، أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل فى مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التى تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

كما أشار الى أهمية الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة فى الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

وأضاف أن المستقبل سيشهد التوسع فى إستخدام تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة فى التحلية مما سيسهم فى تقليل التكلفة، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم فى مجال معالجة وتحلية المياه.