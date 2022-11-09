شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنعى رجل الأعمال رؤوف غبور:"كانت له إسهامات وطنية كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكنيسة المرقسية، رجل الأعمال رؤوف غبور الذي توفى اليوم، بعد حياة مليئة بالعمل الإيجابي البناء، بالعطاء الإنساني النبيل.

وقالت الكنيسة في بيان لنعى رجل الأعمال رؤوف غبور:"لقد كانت للراحل الكريم إسهامات وطنية كبيرة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التعليم الفني في مصر، كما دعم وعَضَّد بسخاءٍ وحبٍ احتياجات الخدمات الاجتماعية، فكان سببًا في سعادة واستقرار حياة كثيرين".

واختتمت الكنيسة نعيها قائلة: "خالص العزاء لأسرته المباركة ولكافة العاملين في مشروعاته، ولعارفيه ومحبيه، عالمين وواثقين أن الله لن ينسى عمل محبته الذي قدمه في حياته وبحياته".