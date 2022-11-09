شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لا تقارنوا أولادكم بغيرهم.. ومحمد صلاح نموذج فى النجاح والمثابرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الطلاب الى اكتشاف المواهب فى انفسهم وتنميتها والمثابرة فى تحقيق الأهداف، مشيدا بنجم كرة القدم المصرى محمد صلاح ،وإصراره على تحقيق النجاح والمثابرة وتنمية الموهبة من الصغر، مهما كانت الظروف في البدايات، قائلا: «محمد صلاح كان في قرية صغيرة ولما لقوه شاطر لقطوه ونموه» مشدداً على ضرورة تنمية المواهب.

وأضاف البابا تواضروس خلال عظته على هامش تكريم 120 من الاوائل في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن أحد رؤساء أمريكا قال: «لقد كنا نعلم أن مصادر الثروة في بطون الأرض لكننا اكتشفنا أنها موجود في فصول الدراسة» مشيراً إلى أن ثروة كل شخص ودولة متمثلة في تنمية أبناءهم.

البابا تواضروس للأسر: لا تقارنوا أولادكم بغيره، وطالب البابا من الأسر عدم وضع أطفالهم في مقارنة مع غيرهم، مشيراً إلى ضرورة التشجيع الدائم على المواهب والخدمات الاجتماعية، وأن يسيروا مع ابنائهم فيما يحبونه: «التشجيع يصنع المستحيل».

البابا تواضروس: شجعوا أولادكم على المغامرة الحكيمة، وتابع: «لو ابنك قال مش قادر اسنده ولو قال معرفش علمه، ولو قال مستحيل قول له جرب»، مشيراً إلى أن أبناء الغرب عندهم روح المغامرة، مطالبا بتشجيع أولادهم على المغامرة بحكمة وأن تكون محسوبة.

وقد كرم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، متفوقي المحافظة من الشهادات الآتية:

-الحاصلين على شهادات عليا حكومية معتمدة إذ كان دكتوراه أو ماجستير بتقدير امتياز.

- أوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بترتيب على الدفعات وحاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف.

- أوائل الثانوية العامة.

- أوائل لشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة (IG- American).

- أوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية.

- المتفوقين علميا من ذوي القدرات الخاصة، وهو البند المستحدث عن السنوات الماضية.

- أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين علي 99% فيما فوق.