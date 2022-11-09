ما الذي يستفيده المواطن من إقامة مؤتمر المناخ بمصر؟.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ المنعقدة حاليًا بشرم الشيخ، إن هناك تعهدات يتم مراجعتها لرفع الطموح لأن يكون هناك مزيدًا من التعهدات والالتزامات بشأن المناخ.

وأضاف "شكري"، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تم إدراج العديد من الخسائر والأضرار على جدول الأعمال استجابة لطلبات الدولة النامية والتي نادت بها على مدار 30 عامًا.

وأوضح، أن إدراج الخسائر والأضرار للدول النامية ضمن أجندة مؤتمر قمة المناخ يمثل نجاحًا للرئاسة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الإيجابية لابد أن تترجم لنصوص.

وأكد شكري، أن التمويل عنصرًا مهمًا ولكن لابد من التكنولوجيا بجانبه لكي تساهم في نهضة الدول النامية، موضحًا أن مصر جزءًا من العالم والمواطنين يعيشون على هذا الكوكب ينعمون بما يتوفر من موارد، ولابد من أن يكون هناك اهتمامًا يتأثير تغير المناخ على الشعب المصري في إطار التصحر وارتفاع مستوى البحار.

وتابع: هناك احتمال أن يمتد تأثير التغييرات المناخية على مدننا الساحلية والدلتا، حيث إننا نشهد وتيرة سريعة من التغيرات المناخية على المدى المتوسط والقريب والبعيد.

وأكد وزير الخارجية، على ضرورة مراعاة الأجيال القادمة ليس في وطننا ولكن على المستوى الدولي.