شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتمد 38 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 38، خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه.







ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، أن جوائز المسابقة القرآنية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم 30 ألف جنيه تقسم على الخمسة المتسابقين الفائزين بالمركز الأول و 20 ألف جنيه للمركز الثاني و15 ألف جنيه للمركز الثالث و10 آلاف جنيه للمركز الرابع و5 آلاف جنيه لكل من المركز الخامس والسادس والسابع والثامن و5 آلاف جنيه لعميد المعهد الذي يحصل على المركز الأول .

وتقيم وزارة الأوقاف مسابقة قرآنية كبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، يوم السبت المقبل، بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف، أولى فعاليات المسابقة.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس نتيجة اختبار أعضاء المقارئ القرآنية الجدد، وذلك بنجاح 134 عضوًا جديدًا، وانضمام كل منهم لأقرب مقرأة متاحة له من خلال المديرية التابع لها.

فيما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية للأئمة والواعظات الذين أدوا أداءً متميزًا، وذلك بناء على تقارير مديري المديريات بحسن الأداء المتميز في البرنامج التثقيفي للطفل خلال شهر أكتوبر.