شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يزور جناح الشباب والأطفال بمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير الخارجية سامح شكرى، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، اليوم الأربعاء، جناح الشباب والأطفال بالمؤتمر.
وحرص وزير الخارجية، على الجلوس فى صفوف الشباب وتبادل الحديث معهم في رسالة تُخاطب الأجيال القادمة حول أهمية حماية كوكب الأرض والحفاظ علي البيئة وتوفير الحماية لهم من آثار تغير المناخ.
وقام شكرى بالتقاط صورة جماعية مع الشباب المتواجد في الجناح.