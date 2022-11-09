شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يزور جناح الشباب والأطفال بمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير الخارجية سامح شكرى، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، اليوم الأربعاء، جناح الشباب والأطفال بالمؤتمر.