الحشد النجمي.. سماء مصر تشهد الآن ظاهرة فلكية تستمر حتى الفجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء مصر والوطن العربي، تشهد الآن ظاهرة فلكية تستمر حتى فجر غد الخميس.

يأتي ذلك ضمن الظواهر الفلكية التي تشهدها مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، وهو اقتران القمر والحشد النجمي والمعروفة باسم "نجوم الثريا" أو "الأخوات السبع".

ويرصد في سماء مصر الآن اقتران القمر مع الحشد النجمي Pleiades وهي نجوم الأخوات السبع أو الثريا في برج الثور وقرب نجم الدبران الأحمر، وتستمر تلك الظاهرة التي بدأت عند دخول الليل حتى ظهور الشفق الصباحي فجر غدا.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة، إلى أن عنقود نجوم الثريا لن يكون مرئيا بالعين المجردة داخل المدن بسبب التلوث الضوئي وكذلك بسبب ضوء القمر وهو ما يعمل على طمس الأضواء الطبيعية الخافتة في قبة السماء في حين يشاهد نجم الدبران بكل سهولة.

ويمكن رؤية هذه الظاهرة بسهولة من خلال المنظار أو التصوير الرقمي، وسيتحرك القمر والدبران والثريا سويًا نحو الغرب عبر السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، حيث سيظهر القمر غدا وقد ابتعد نحو الشرق مقارنة بوضعه في السماء الليلة.

وعن نجوم الثريا، أوضحت الجمعية الفلكية، أن تلك النجوم ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة مضت وذلك مقارنة مع 4 مليارات سنة ونصف عمر الشمس، وهي نجوم مرتبطة ببعضها والعديد منها يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.