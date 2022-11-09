الجيزة تعلن وظائف جديدة برواتب تصل لـ 3 آلاف جنيه - تفاصيل وطريقة التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل في أحد المطاعم بفرعي الزمالك والمهندسين بنطاق المحافظة.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الوظائف المطلوبة تتمثل في عضو فريق.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

(مؤهل متوسط - السن حتى 35 سنة - ذكور فقط - 9 ساعات عمل - الراتب 3 آلاف جنيه + إضافي وحوافز - تأمين طبي واجتماعي - موقف من التجنيد).

وناشدت المحافظة، الراغبين في العمل، بضرورة الحضور إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب على عنوان: 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، على أن يكون الحضور من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 عصرا.