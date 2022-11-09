الأطفال لا يذهبون للمدرسة في تلك الحالة.. رئيس اللجنة العلمية لكورونا يوجه نداء إلى الأمهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إننا حاليا في فصل الخريف وهناك الكثير من الأطفال يكون لديهم أعراض البرد، لافتًا إلى أن الكورونا لم تنتهي وموجودة بمتحور لكن التطعيمات والتحصينات ساعدت في عدم انتشاره.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبه الأباصيري، أن المتحور أوميكرون أصبح أعراضه مشابهة لدور الإنفلونزا التي يشخصها المواطنين أنها دور برد عادي، مضيفا أن أي أعراض تصيب المواطن تكون ناتجة عن الفيروس أو البكتريا.

وأشار إلى أن هناك بعض الأعراض لابد من التفريق بها، خاصة أن الآلام التي يعانيها البعض مصاحبة لآلام البطن، لافتًا إلى أن هناك حرارة لا تستجيب لمخفضات الحرارة، بالإضافة إلى الانسداد في الأنف، واحمرار في العينين، واجهاد، تكون الأعراض والمؤشر الأساسي لكورونا.

وأوضح "حسني"، أنه في حالة عدم الاستجابة لمخفضات الحرارة على مدار 24 ساعة لابد من الذهاب إلى الطبيب على الفور، لافتًا إلى أن مصر لديها وفرة في الأدوية التي تعالج كورونا والبرد.

وتابع أن مصر لديها خبرة طبية لاكتشاف كورونا، لافتا إلى أنه تم تخفيض فترة العزل إلى 5 أيام بدلا من 14 يوم، مضيفا أن الأم التي تشعر بأن ابنها تظهر عليه أعراض البرد عليها العمل على راحته في المنزل، وعدم ذهاب الطفل إلى المدارس لعدم نقل الإصابة إلى الطلاب في الفصول.

وحذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من تناول المضادات الحيوية بعشوائية، وقال أنها من مساويء فترة كورونا هي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية مشددًا على ضرورة استخدامها تحت إشراف الأطباء لما لها من آثار سلبية