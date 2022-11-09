شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تصدر مدونة الأخلاقيات الجامعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى، إصدار مدونه واضحه للاخلاقيات الجامعية، تراجع وتؤكد على واجبات وأصول العمل والتعامل الجامعى للاستاذ وعضو هيئة التدريس والقيادة الجامعية والطالب والكادر الإداري بجميع مستوياتهم الوظيفية وتنوعهم الثري للتوعيه والتذكير بأدبيات التعامل المثالي والتعاون المنشود بين الجميع.

وتصاغ المدونة في إطار من الواجبات والحقوق تحقيقا للمجتمع جامعي صحي متناغم وفعال يمثل مكون مؤثر ومهم من مكونات وطن عظيم ويتمتع بتاريخ وحضارة لا يضاهيه فيهما وطن اخر وصفات وسمات شخصية وطنية اصيله يجب استمرارها عبر الاجيال مهما تغيرت الظروف والمعطيات العصريه التي قد تؤثر في الرؤى والافكار .

وأصدر قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور ايمن صالح مدونة الأخلاقيات الجامعية والتي أقرها مجلس الجامعة.

واوضح د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان إدارة الجامعة قد ارتأت عمل مدونه أو ميثاق للأخلاق الجامعيه ليس لتحديدها في نقاط او مواد ولكن لالقاء الضوء علي مفاهيمها وتذكرة بقليل من التفصيل على اتساعها

وكونها تشمل العملية التعليمية والبحثية والخدميه كما انها تؤكد على ضرورة التعاون والاحترام والانصاف بين كل منتسبيها كل في عمله.

مشيرا إلى أنه قد قام بهذا العمل الجليل كوكبة من الاساتذة المشهود لهم بالخلق الرفيع والخبرة العميقة في هذا المجال وذوي خلفيات ثقافية وتخصصات علمية متعددة.