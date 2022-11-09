ضبط 9 أطنان أرز شعير ودقيق تموينى قبل بيعهم بالسوق السوداء فى الشرقية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الارز الابيض والدقيق وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقاً للأسعار المقررة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت ادارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة من ضبط سيارة تحمل 9 طن ارز شعير وتم توريدها لمضرب الارز.

كما تم ضبط سيارة محملة 30 شيكارة دقيق تمويني مهرب وتم التحفظ على السيارة وتسليمها للشرطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق منفصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بمدخل المدن لإعادة الوجه والجمالي والحضاري وتحسين الصورة الذهنية أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة نظافة بمناطق ( المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - أحمد حلمى) والتى تتضمن عدد كبير من الشوارع بنطاق المدينة حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بشن حملة نظافة شملت طريق الزراعة أمام السجل المدني بشارع فاروق، ورفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها و رفع الأتربة من جانبي الأرصفة وغسيل الأسفلت والأرصفة، وعلى صعيد الوحدات المحلية تابع رؤساء الوحدات الاعمال منذ الصباح الباكر بكل من الوحدة المحلية بالشوبك، العصلوجى، بنى عامر، بردين والتى تمثلت فى النظافة العامة بالطرق ورى الأشجار المثمرة ورفع المخلفات من الطريق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة نظافة موسعة بمختلف شوارع المدينة وديرب البلد في الفترة الصباحية حيث تم رفع الأتربة والسفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة الحسينية أعمال رفع الأتربة الموجودة على البلدورات من منطقة حنانة حتي النافورة بمدينة الحسينية لإظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري.