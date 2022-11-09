شكرا لقرائتكم خبر عن 6 من شباب المصريين الدارسين والباحثين بالخارج يشاركون فى "COP27".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادمون من كافة دول العالم حاملين رؤاهم وأفكارهم للمشاركة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop 27)، هم شباب المصريين الدارسين بالخارج والمتخصصين بالمجالات البيئية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ويشارك الشباب، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات جلسة "نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية" غدا الخميس الساعة 1 ظهرا بالمنطقة الخضراء ضمن جلسات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "مؤتمر المناخ "Cop 27، لتقديم مقترحاتهم إلى الجهات المعنية، تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بما تشهده مصر من فعاليات وخطط للتنمية.

ومن جانبها، أشارت السفيرة سها جندي إلى أن الجلسة النقاشية ستشهد مناقشة تقليل تأثيرات ثاني أكسيد الكربون في المصانع، والتقاطه وتخزينه، مضيفة أنه سيتم استعراض تجربة الربط بين تقنيات التحول الرقمي لمواجهة التغيرات المُناخية، وكذلك دراسة ردود الأفعال الناجمة عن تلك التغيرات، وتداعياتها على العالم، بجانب تقديم حلول مبتكرة وتطبيقها في مصر، بالإضافة إلى مناقشة مصادر الطاقة المتجددة، ومستقبلها في مصر، بجانب طرح سبل الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية من الرياح والشمس، وغيرهم من مصادر الطاقة النظيفة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أننا حريصون على نقل خبرات المصريين بالخارج ودعم تواصلهم مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية في مجالات الطاقة، ومن بينها مشروعات الهيدروجين، والأمونيا الخضراء وتمكين استخدامات الطاقة المستدامة لدعم أهداف الحياد المناخي، وإنتاج الطاقة النظيفة، بما يفي باحتياجات الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن علماءنا وباحثينا بالخارج لا يألون جهدًا في تقديم علمهم وخبراتهم في دعم القضايا المختلفة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على دعم الشباب في مختلف المجالات العلمية والبحثية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، موضحة أن شباب اليوم هم بناة الغد، وأن لدينا بالخارج ثروة علمية نعمل جاهدين على استثمارها ونقل خبراتهم، ما يضيف لقوتنا الناعمة، ويسهم في نقل الخبرة والمعرفة التي نحتاجها لتوطين الصناعات.



ويشارك في الجلسة 6 من شباب المصريين الدارسين والباحثين بالخارج وهم:- ​مينا حنين:باحث ومحاضر في كلية علم التحكم الآلي بالجامعة الوطنية الأسترالية، ولديه خلفية في علم الروبوتات واهتمام بالتكنولوجيا المسؤولة، عمل على تطبيق علم التحكم الآلي على الأنظمة المعقدة مثل تغير المناخ، ابتكر آلية يمكنها إخماد نيران الغابات في أستراليا خلال 5 دقائق، يعمل على مشروع لحل أزمة المواصلات والمرور في مصر، من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة، وتخرج في الجامعة الألمانية عام 2012، حصل على ماجستير مزدوج أحدهما من إيطاليا وفرنسا، التحق بالأكاديمية الفيدرالية السويسرية للتكنولوجيا.





هشام عبد الناصر:خبير في مجال الطاقة والاستدامة ويهدف إلى تسريع انتقال الطاقة في مصر وإفريقيا، حصل على الماجستير المزدوج في نقل الطاقة، يعمل مطورًا لمشروع الهيدروجين الأخضر في Scatec ASA الشركة العالمية الرائدة في حلول الطاقة، مستشار الطاقة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو، يسعى لنشر الوعي حول مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتصبح مصر مركز للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.





رامي العادلي:مدير البحث والتطوير لمجلات الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على الماجيستير من جامعة هارفارد في مجال إدارة الاستدامة، ولقد عمل رامي على تطوير العديد من التقنيات والبحوث ، كما عمل على تطوير أبراج الطاقة الشمسية وأبراج الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، وعلى تطوير استخدامات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، بالإضافة للأنظمة الحرارية الشمسيةً، وقد عمل رامي في مواقع عديدة حول العالم في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، كما استخدم تكنولوجيا الحرارة الشمسية المركزة والرمال في توليد الطاقة الكهربائية، هذا ويعمل رامي حاليا على معالجة أكثر التحديات تعقيدا في مجال طاقة الرياح البحرية.





دينا أيمن:مديرة البرامج المصرية الأمريكية الرائدة في برامج هندسة البرمجيات في مايكروسوفت ، وهي أستاذة هندسة الكمبيوتر والكهرباء في معهد نيو جيرسي للتكنولوجيا، تخرجت بدرجة البكالوريوس والماجستير في نفس العام في هندسة الكمبيوتر مع مرتبة الشرف، حصلت على جائزة فوربس تحت سن 30 عاما عن أمريكا الشمالية 2022 في مجال تكنولوجيا المشاريع، كما كرمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكونها واحدة من أكثر شباب العالم تأثيرا، في منتدى الشباب العالمي 2022.





نادین مصطفى:باحثة دكتوراة في جامعة إمبریال كولیدج في لندن في قسم الهندسة الكیمیائیة. تخرجت نادین من الهندسة الكیمیائیة مع إدارة الأعمال من جامعة برمنغهام. تركز أبحاث الدكتوراه الخاصة بها على التكنولوجیات لالتقاط ثاني أكسید الكربون من المصانع والتیارات المماثلة والهواء. اكتسبت نادین خبرة صناعیة وأكادیمیة طوال حیاتها المهنیة من خلال العمل مع الشركات العالمیة والأبحاث الجامعیة. نادین لديها خبرة كمستشار متخصص في التقاط الكربون واستخدامه وتخزینه والاستدامة واستراتیجیات صافي الصفر. تشتمل خبرتها في مختلف المجالات الصناعیة من خلال الأبحاث العلمیة والنواحي الفنیة. وهي مسئولة البرامج والسیاسات لتحالف الشركات والجهات المسئولة للانبعاثات في المملكة المتحدة وعضو في معهد المهندسین الكیمیائیین في المملكة المتحدة.





جو وهبة:باحث جامعي مصري أمريكي في جامعة برينستون، يسعى للحصول على درجة البكالوريوس في الشؤون العامة والدولية، تركز دراسته على السياسة البيئية وتطوير برنامج كوربون، وهو برنامج سوفت وير في انتظار براءة الاختراع تحدد وتخفف من الأثر البيئي للمنتجات الاستهلاكية، يقدم عرضا حول تسريع المسار إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية من خلال إزالة الكربون من الاستهلاك الخاص، واقترح سياسة تمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة بشكل أفضل، ومناقشة كيفية تنفيذ هذه السياسة داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتناول عرضه على سلوك المستهلك لتحقيق ثقافة استهلاك مستدامة.