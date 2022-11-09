شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المدن الأفريقية: نجاح مصر فى استضافة قمة المناخ نجاح القارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بوفد من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية يضم فاطيما عبدالمالك عمدة مدينة نواكشوط ورئيسة المنظمة وجان بيير إمباسى سكرتير عام المنظمة و السفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولى والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والسياسات العامة والمنظمة وذلك بمقر جناح منظمة المدن والحكومات الأفريقية على هامش فعاليات انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP 27.

وفى بداية اللقاء تقدم وفد منظمة المدن والحكومات الأفريقية بخالص التهنئة لوزير التنمية المحلية والحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى على النجاح والتنظيم الباهر والرائع لقمة المناخ من حيث حجم المشاركة ودقة التنظيم ، وأكدت رئيسة المنظمة الأفريقية أن النجاح المصرى في استضافة قمة المناخ يعد نجاحاً باسم الدولة المصرية والقارة الأفريقية بأكلمها بإعتبار أن استضافة مصر لفعاليات القمة بالنيابة عن أفريقيا .

وأشار وفد المنظمة الأفريقية أن اختيار مصر لهذه الضيافة ليس فقط دليل على القدرات التنظيمية التي تتمتع بها الدولة المصرية ولكن أيضاً ثقة في تنبى الأجندة الأممية الدولية لما تملكه من إمكانيات وتاريخ أممى .

وعبر وفد المنظمة عن تقديره لموافقة وزارة الخارجية المصرية على استضافة المقر الاقليمى للمنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بمحافظة القاهرة لاستضافة مجموعة العمل المعنية بتطبيق المبادرة الافريقية للمناخ مما يعد دليل آخر على الثقة في دور المنظمة الافريقية وقدرتها على تنفيذ واستضافة مجموعة العمل مما سيعطى المكتب الاقليمى دوراً فاعلاً في الأجندة الأفريقية .

وأشاد سكرتير عام المنظمة بالدعم والمساندة التي تقدمها وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة للمكتب الاقليمى للمنظمة ، وأعرب جان بيير إمباسى عن تقديره للمبادرة التي عرضها وزير التنمية المحلية في قمة المدن الأفريقية الماضية والتي دعا فيها إلى تطبيق المبادرة المصرية " حياة كريمة " على الساحة الأفريقية.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على أهمية الدور الذى تقوم به الإدارة المحلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المدن والمحافظات في دول القارة الأفريقية وعلى رأسها التغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية وأزمة الغذاء وغيرها من الأزمات الآخرى تعتبر المحليات والمدن حائط صد أمامها ومن الضرورى والمهم أن يتم إعطاء المكانة والدور الذى تستحقه المدن والمحليات بأفريقيا .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم عقد جلسة على هامش فعاليات قمة المناخ بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مبادرة " حياة كريمة " على المستوى الأفريقي ، لعرض الخبرات المصرية للأشقاء الأفارقة في هذه المبادرة ، مشيراً إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية على نقل التجربة المصرية فيما يخص مبادرة " حياة كريمة " لتحقيق الحياة الكريمة لجميع شعوب الدول الأفريقية .

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للقمة القادمة Africites 2025 بوصفها من أهم الأحداث على الساحة الأفريقية ، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مصر تنظر بشكل إيجابى لهذه الاستضافة وستعمل على توقيع الاتفاقية الخاصة بالاستضافة خلال الفترة المقبلة بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء .

وعبر وفد منظمة المدن الأفريقية عن تقديره الكامل للجهود المصرية في هذا الشأن مؤكدين أن استضافة مصر لهذه القمة على هذا النحو المميز والرائع فيما يخص قمة المناخ سيتم نقل كل تلك الخبرات لقمة المدن الأفريقية .

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية فيما يخص استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى 2024 حيث يعد هذا المنتدى فرصة للتعرف على قضايا ومشكلات المدن والاستفادة من التجربة التنموية المصرية في عدد من المجالات الحضرية والتي تم انجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

كما عرض اللواء هشام آمنة خلال اللقاء الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة والتصدى للتغيرات المناخية خلال السنوات الماضية بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين في جميع المحافظات المصرية والتي كان آخرها المساهمة في المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على أرض المحافظات ، لافتاً إلى أن مصر ودول القارة الأفريقية هي من أقل الدول مساهمة في الإنبعاثات.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى افتتاح رئيس الجمهورية لمركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والذى يعد أكبر المنظومات بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظات وتوفير كافة المعلومات والبيانات لمتخذى القرار لتحقيق سرعة رد الفعل خلال الحالات والأزمات الطارئة .