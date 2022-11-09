شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات 7650 طالبا بالتعليم المدمج والمفتوح بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت جامعة القاهرة، فعاليات امتحانات الفصل البيني والدور الثاني لبرامج التعليم المفتوح، والفصل الصيفي لبرامج التعليم المدمج لدور أكتوبر 2022، وبدأت الامتحانات يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر، واستمرت حتى الخميس الموافق 3 نوفمبر، وأداها نحو ما يقرب من 6150 طالبا وطالبة بنظام التعليم المدمج، و 1500 طالبا وطالبة بنظام التعليم المفتوح، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج بالجامعة، بإجمالي عدد 7650 طالبا وطالبة في النظامين المفتوح والمدمج.

وعقدت الامتحانات وسط إجراءات احترازية مُشددة، وشهدت انضباطًا وهدوءًا، ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم توفير كافة الخدمات الطبية والأمنية والخدمات المعاونة اللازمة لحسن سير وانتظام العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات قد وضعت وفقا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات ، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت نجاح الجامعة في التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج ، منذ سبتمبر 2017م، كأحد المسارات التى تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد، وتحقيق الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا المتطورة والمستمرة في التعليم، ونظم التقويم الالكترونية الحديثة، والتوسع في تقديم أحدث البرامج التي تستهدف سوق العمل وفقا لأحدث المعايير العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج، أنه جارِ العمل على تصحيح الامتحانات إلكترونيًا، وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.