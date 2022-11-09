شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: نقل الطفلة "رضوة" للعلاج بالقاهرة بعد عملية جراحية خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بنقل الطفلة "رضوة" إلى مستشفى أبو الريش للأطفال بالقصر التابعة لمستشفيات القصر العينى بالقاهرة فور استقرار حالتها المرضية نسبيًا، والتى كانت قد أصيبت بشلل دماغى أثناء إجراء عملية جراحية لها.

وكلف محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى بالتنسيق والمتابعة اللحظية للحالة، مع عدم تحميل أسرة " رضوة " أى نفقات مالية تقديرًا الظروف الحالية التى تمر بها الأسرة.

وأشار إلى أنه جارى استكمال خطة علاجها بعد إجراء تشخيص متكامل للحالة بواسطة فريق طبى من الأطباء الاستشاريين بالقصر العينى عن طريق تقنية " الفيديو كونفرانس " وإشرافهم الطبى على خطة العلاج.