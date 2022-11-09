شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يوقع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية بـCOP27.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية لمشروعات برنامج "نُوَفِّى" و"نُوَفِّى+" للتمويل والاستثمار فى المشروعات الخضراء، خلال الإعلان عن نتائج جهود حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة لبرنامج".

وأوضح سويلم أنه تم توقيع اتفاقية شراكة وقعها من الجانب المصرى، وزير الموارد المائية والرى، ووزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع الفاريو لاريو رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد".

كما تم التوقيع على خطاب شراكة لمشروعى "تكيف إنتاج المحاصيل فى وادى النيل والدلتا" و"إنشاء نظام إنذار مبكر"، وقعه من الجانب المصرى، وزير الموارد المائية والرى، ووزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن الجانب الآخر ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى.

وتم التوقيع على خطاب نوايا لمشروع تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة وتحسين مرونة المناخ الزراعى بتحديث الممارسات الزراعية، وقعه من الجانب المصرى، وزير الموارد المائية والرى، ووزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن الجانب الآخر، الفاريو لاريو رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد".

كما تم التوقيع على اتفاق شراكة بشأن تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجاً، والذى وقعه من الجانب المصرى وزير الموارد المائية والرى، ووزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن جانب شركاء التنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

كما تم توقيع خطاب نوايا بشأن مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية ، والذى وقعه من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والرى، ووزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ووزير التجارة والصناعة، ومن شركاء التنمية بدر محمد السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.