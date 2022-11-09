شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار منظمة السياحة العالمية: قمة المناخ دعوة عالمية تنطلق من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار منظمة السياحة العالمية وعضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا الدكتور سعيد البطوطى أن قمة المناخ COP 27 تطلق دعوة عالمية تنطلق من مصر لتعزيز التعاون الدولى بين كافة الأطراف لمواجهة التغيرات المناخية وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأشار "البطوطي" - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ بمشاركة دولية كبري - أن القمة تمثل أهم وأكبر حدث دولي لمواجهة التغيرات المناخية وان مصر تقود العمل المناخي عالميا لمدة عام.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف بين كافة الأطراف والجهات لمواجهة التغيرات المناخية في هذا التوقيت بالغ الحساسية في العالم، مؤكداً أن التعاون يمثل ضرورة حتمية وإلا سيتضرر كوكب الأرض بأكمله.

وتابع حديثه مؤكدا "أن التغيرات المناخية ومواجهتها تمثل قضية حياة أو موت وأن التعاون والتكاتف ضرورة، ويجب إيجاد الآليات الفعالة للتكيف والحد من الانبعاثات التي تضر بمستقبل الأجيال المقبلة والبشرية".

وأشاد مستشار منظمة السياحة العالمية وعضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بالتنظيم لفعاليات قمة المناخ، وما بذلته مصر من جهود كبرى لاستضافة هذا الحدث الدولي الضخم والذي يمثل أهم تجمع عالمي لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع " تنظيم مصر للقمة وما بذلته من جهود رائع وناجح جدا ومن المنتظر أن يسفر هذا الحدث الدولي، عن نتائج مهمة وفعالة لمواجهة التغيرات المناخية".

كما أشاد بالمبادرات التي أطلقتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية ولتعزيز دور المرأة وتمكينها في هذا الصدد، بما يعزز التنمية مستقبل السلم والأمن ويحقق التنمية المستدامة.

وأكد أن القمة تمثل فرصة مهمة جدا لتعزيز الاستثمارات وإقامة المزيد من الاستثمارات في مجال التنمية الخضراء في مصر في كافة المجالات.