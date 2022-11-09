شكرا لقرائتكم خبر عن مياه البحيرة: الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية بقرى وادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، ضرورة الإنتهاء من أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية فى التوقيتات المحددة لتحقيق الاستفادة من المشروعات القومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد "نشأت" على ضرورة الدفع بفرق عمل اضافية للإنتهاء من الوصلات طبقا للجدول الزمنى المحدد، وكذلك تقديم مقترحات لتقليص التوقيتات المطلوبة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسب المتفق عليها، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً في الريف المصرى.

وفى سياق متصل، كرم رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، المهندس "محمد عبدالعال" المشرف على مشروعات المبادرة فى وادى النطرون، والمهندس "محمود عصام" مدير فرع وادى النطرون لإنتهائهم من تنفيذ الوصلات المنزلية فى وادى النطرون بنسبة 100%وتسليم المشروع بشكل نهائى.