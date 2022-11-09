اصطدم بمؤخرة الأتوبيس.. النقل تصدر بيانا بشأن حادث قطار الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في صباح اليوم بمزلقان الصدر بالكيلو400/61 بين محطتي الزقازيق، بردين وبعد عبور أحد الاتوبيسات تم غلق المزلقان لمرور جرار مفرد رقم (3197)، إلا أن سائق الأتوبيس قام بالرجوع للخلف من تلقاء نفسة أثناء مرور الجرار مخالفا قواعد المرور والسلامة، مما أدى إلى اصطدام الجرار بمؤخرة الأتوبيس وتسبب ذلك في وقوع عدد من المصابين.

وبحسب بيان صحفي، تم على الفور نقلهم لمستشفى الزقازيق للعلاج وتم خروج أغلب الحالات بعد عمل الإسعافات اللازمة وتم إخلاء الخط وتسيير حركة القطارات على الخط بصورة طبيعية.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتشكيل لجنة فورا للوقوف على ملابسات الحادث.

وأهابت الهيئة بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.